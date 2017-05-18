Raiders Stadium: Las Vegas Board votes in favor of NFL stadium lease

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LAS VEGAS – The Stadium Authority Board unanimously voted in favor of a stadium lease agreement with the Oakland Raiders Thursday.

The Raiders will be able to present the approved lease to the NFL owners next week in Chicago.

This is a developing story.

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