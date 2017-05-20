816 PG&E customers without power in Pleasant Hill

PLEASANT HILL (KRON)– Over 800 customers are without power after a PG&E outage Saturday.
The outage happened around 7:24 p.m. and PG&E estimates that power will be restored around 10:30 p.m.
PG&E is assessing the cause of the outage.
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