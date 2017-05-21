3.5. magnitude earthquake strikes Ridgemark

RIDGEMARK (KRON)– A 3.5 magnitude earthquake struck the town of Ridgemark Sunday afternoon.
The earthquake occurred around 1:39 p.m.
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