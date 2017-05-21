Crews battling marijuana grow house fire in Contra Costa County

CONTRA COSTA COUNTY (KRON)– Fire crews in Contra Costa County battled a blaze at a marijuana grow house Sunday afternoon.
The fire was confirmed around 2:23 p.m.
Confirmed marijuana grow house. Crews waiting for PG&E for electrical safe clearance. #BugleIC pic.twitter.com/bBuTTwYJ50
— Confire PIO (@ContraCostaFire) May 21, 2017
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