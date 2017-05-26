HAYWARD (KRON) — A one-alarm house fire is burning in Hayward on Friday night.
The fire is happening on 497 Cherry Way.
No other information has been made available by police or firefighters.
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