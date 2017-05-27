Overturned big rig on I-80 in Richmond leaves a big mess

RICHMOND (KRON)–A big rig truck that was hauling trash on Interstate 80 in Richmond overturned Saturday.
The accident happened on eastbound I-80 near the Richmond Parkway on-ramp.
The driver sustained minor injuries.
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