Overturned big rig on I-80 in Richmond leaves a big mess

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RICHMOND (KRON)–A big rig truck that was hauling trash on Interstate 80 in Richmond overturned Saturday.

The accident happened on eastbound I-80 near the Richmond Parkway on-ramp.

The driver sustained minor injuries.

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