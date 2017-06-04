Islamic State group claims responsibility for London attacks

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In this Saturday, June 3, 2017, image made from a video, people run from the scene an attack in London. Chaos broke out for several minutes during Saturday night's attack in the heart of the city, with people scattering in all directions, sometimes directly into the path of the men trying to kill them. (Sky news via AP)

LONDON (AP) — The head of the SITE intelligence group says the Islamic State group has claimed responsibility for the London attacks

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