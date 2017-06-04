Islamic State group claims responsibility for London attacks

LONDON (AP) — The head of the SITE intelligence group says the Islamic State group has claimed responsibility for the London attacks
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