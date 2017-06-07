SAN FRANCISCO (KRON) — Getting your cracked smartphone or tablet screen repaired might soon get cheaper and easier.
KRON4’s Tech Reporter Gabe Slate shows you how.
Watch the above video to see Gabe’s full report.
WEB LINKS:
Reuters Report: http://www.reuters.com/article/us-apple-repair-exclusive-idUSKBN18Y0BF
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