Warriors fans gearing up for watch parties

SAN FRANCISCO (KRON)– Warriors fans, who don’t have big bucks to dish out for a ticket to Game 5 of the NBA Finals can still soak in all the action at local bars.
KRON4’s Ella Sogomonian compiled a list of bars around the Bay Area that are hosting watch parties for Monday’s night game.
EAST BAY
- THE NEW PARKWAY THEATER OAKLAND 6PM SOLD OUT
- ERA ART BAR AND LOUNGE 5 PM OAKLAND 19 GRAND AVE
- PLANK 98 BROADWAY OAKLAND NO COVER
- MAD OAK 135 12TH ST. OAKLAND SOLD OUT
- O SULLIVANS NEWARK NO COVER
- TRIBUNE TAVERN 401 13TH ST. WARRIORS NO COVER
- RICKY’S SPORTS THEATER AND GRILL SAN LEANDRO 510-317-0200 NO COVER
- THE FOURTH BORE TAP ROOM
SF
- THE CHAPEL 5PM 777 VALENCIA ST. /THE VESTRY RESTAURANT
- PAUL@THECHAPELSF.COM
- THE WRECK ROOM 1340 CALIFORNIA ST.
NORTH BAY
- SMITTY’S BAR SAUSALITO 214 CALEDONIA ST. WELCOME TO BRING FOOD
SOUTH BAY
- DOUBLE D’S SPORTS GRILLE LOS GATOS 354 N SANTA CRUZ AVE
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