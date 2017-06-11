Warriors fans gearing up for watch parties

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Golden State Warriors forward Kevin Durant (35) dunks over Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) during the first half of Game 3 of basketball’s NBA Finals in Cleveland, Wednesday, June 7, 2017. (AP Photo/Tony Dejak)
Golden State Warriors forward Kevin Durant (35) dunks over Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) during the first half of Game 3 of basketball’s NBA Finals in Cleveland, Wednesday, June 7, 2017. (AP Photo/Tony Dejak)

SAN FRANCISCO (KRON)– Warriors fans, who don’t have big bucks to dish out for a ticket to Game 5 of the NBA Finals can still soak in all the action at local bars.

KRON4’s Ella Sogomonian compiled a list of bars around the Bay Area that are hosting watch parties for Monday’s night game.

EAST BAY

  • THE NEW PARKWAY THEATER OAKLAND 6PM SOLD OUT
  • ERA ART BAR AND LOUNGE 5 PM OAKLAND 19 GRAND AVE
  • PLANK 98 BROADWAY OAKLAND NO COVER
  • MAD OAK 135 12TH ST. OAKLAND SOLD OUT
  • O SULLIVANS NEWARK NO COVER
  • TRIBUNE TAVERN 401 13TH ST. WARRIORS NO COVER
  • RICKY’S SPORTS THEATER AND GRILL SAN LEANDRO 510-317-0200 NO COVER
  • THE FOURTH BORE TAP ROOM

SF

  • THE CHAPEL 5PM 777 VALENCIA ST. /THE VESTRY RESTAURANT
  • PAUL@THECHAPELSF.COM
  • THE WRECK ROOM 1340 CALIFORNIA ST.

NORTH BAY

  • SMITTY’S BAR SAUSALITO 214 CALEDONIA ST. WELCOME TO BRING FOOD

SOUTH BAY

  • DOUBLE D’S SPORTS GRILLE LOS GATOS 354 N SANTA CRUZ AVE

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