Cast of ‘Hamilton’ to sing national anthem at NBA Finals

OAKLAND (KRON)– The National Football Association announced Monday afternoon that cast members from the musical production, ‘Hamilton’ will perform the national anthem at Game 5 of the NBA Finals.
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