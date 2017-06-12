Cast of ‘Hamilton’ to sing national anthem at NBA Finals

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This CD cover image released by Atlantic Records shows the Broadway cast album for "Hamilton: An American Musical." Atlantic Records said last week that Hamilton has so far sold over 54,000 albums, had more than 16 million songs streamed and become the highest debuting cast recording on the Billboard Top 200 in over 50 years _ not typical numbers for Broadway. (Atlantic Records via AP)

OAKLAND (KRON)– The National Football Association announced Monday afternoon that cast members from the musical production, ‘Hamilton’ will perform the national anthem at Game 5 of the NBA Finals.

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