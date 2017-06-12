Kevin Durant named the NBA Finals MVP

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Golden State Warriors forward Kevin Durant reacts after scoring against the Cleveland Cavaliers during the second half of Game 5 of basketball’s NBA Finals in Oakland, Calif., Monday, June 12, 2017. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)


OAKLAND (KRON)– Monday proved to a be a big night for Warriors’ star player, Kevin Durant.

Along with helping push his team to victory and winning Game 5 of the NBA Finals, Durant was named this year’s Most Valuable Player.

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