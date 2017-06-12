Napa community helps capture 11 loose goats

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NAPA (KRON)– Several agencies and residents came together to help round up 11 loose goats in one Napa community Friday morning.

Napa police, Animal Control Service Officers, and residents all banded together.

The animals were wandering in the area of Underhill Drive and Old Sonoma Road.


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