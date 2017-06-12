Viewer Photos: Dub Nation

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OAKLAND (KRON) — As the Golden State Warriors prepare for Game 5 of the NBA Finals, Dub Nation is getting ready to cheer on their team.

The Warriors are one win away from becoming the 2017 NBA Champions.

They will play the Cleveland Cavaliers Monday night at Oracle in Oakland. Tip-off is at 6:00 p.m.

Send us photos of you cheering on the Dubs! Download the free KRON4 Mobile App and send a picture through the “Report It!” tab.

Dub Nation

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