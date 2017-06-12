Viewer Photos: Dub Nation

OAKLAND (KRON) — As the Golden State Warriors prepare for Game 5 of the NBA Finals, Dub Nation is getting ready to cheer on their team.
The Warriors are one win away from becoming the 2017 NBA Champions.
They will play the Cleveland Cavaliers Monday night at Oracle in Oakland. Tip-off is at 6:00 p.m.
Send us photos of you cheering on the Dubs! Download the free KRON4 Mobile App and send a picture through the “Report It!” tab.
Dub Nation
WHAT OTHERS ARE CLICKING ON:
- BROTHER OF ALAMEDA COUNTY SHERIFF’S EMPLOYEE GOES MISSING IN SOUTH LAKE TAHOE
- EAST BAY MILITARY STUDENT TO PICK UP HIGH SCHOOL DIPLOMA
- WARRIORS COULD WIN CHAMPIONSHIP BEFORE HOME CROWD FOR 1ST TIME
- LOCAL GROUPS STILL FIGHTING TO KEEP RAIDERS IN OAKLAND
- VIDEO: FATHER MURDERED IN FRONT OF KIDS WHILE BUYING PUPPY FROM FACEBOOK AD
- POLICE: DAD ACCIDENTALLY SHOOTS 9-YEAR-OLD DAUGHTER TO DEATH
- VIDEO: TEEN ARRESTED IN MURDER OF 10-YEAR-OLD GIRL