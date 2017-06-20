Police: Suicide car bomber in Somalia’s capital kills 7

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MOGADISHU, Somalia (AP) — Suicide car bomber in Somalia’s capital kills 7, police say; al-Shabab claims responsibility.

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