VIDEO: Oakland Zoo animals beat the heat with some ice

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OAKLAND (KRON) — Oakland Zoo handlers are helping the animals get some relief from the heat wave.

Temperatures in the Bay Area are expected to hit triple digits on Thursday.

Handlers are giving the animals ice with treats inside to help them stay cool.

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