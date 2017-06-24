Man killed in Oakland shooting

OAKLAND (KRON) — A man was shot and killed Friday in Oakland, police said.
The shooting happened at 3:57 p.m. near Foothill Boulevard and Seminary Avenue in East Oakland.
Police are investigating the homicide.
No further details were released by police.
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