Dine and Dish: Poke Bar

SAN JOSE (KRON) — The trend towards raw fish is going beyond sushi bars.
On Wednesday night’s Dine and Dish, Vicki Liviakis shows us a version making its way from the Hawaiian island to the South Bay–the Poke Bar.
Watch the above video to see Vicki’s full report.
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