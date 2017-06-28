Dine and Dish: Poke Bar

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SAN JOSE (KRON) — The trend towards raw fish is going beyond sushi bars.

On Wednesday night’s Dine and Dish, Vicki Liviakis shows us a version making its way from the Hawaiian island to the South Bay–the Poke Bar.

Watch the above video to see Vicki’s full report.

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