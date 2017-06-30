VIDEO: At town hall, concerned residents address Alameda County Sheriff’s role on deportation

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HAYWARD (KRON) — A 3-hour town hall meeting on immigration gave way for concerned citizens to directly address the Alameda County Sheriff on the role they place in deportation.

KRON4’s Ella Sogomonian was there in Hayward.

Watch the above video to see Ella’s full report.

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