Corte Madera residents roll out for Fourth of July parade

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CORTE MADERA (KRON)– Residents in Corte Madera lined the streets for the town’s annual Fourth of July parade and festival.


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