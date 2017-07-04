Corte Madera residents roll out for Fourth of July parade

CORTE MADERA (KRON)– Residents in Corte Madera lined the streets for the town’s annual Fourth of July parade and festival.
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