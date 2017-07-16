Fire near tracks causing BART delays

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SAN FRANCISCO (KRON)– BART trains between Hayward and South Hayward are experiencing delays due to a fire near the tracks

The Warms Springs Line headed towards Fremont is delayed by 20-minutes.

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