3.0 magnitude earthquake rattles Watsonville

WATSONVILLE (KRON)– A 3.0 magnitude earthquake hit Watsonville Monday afternoon.
The earthquake happened around 3:21 p.m.
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