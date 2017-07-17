3.0 magnitude earthquake rattles Watsonville

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WATSONVILLE (KRON)– A 3.0 magnitude earthquake hit Watsonville Monday afternoon.

The earthquake happened around 3:21 p.m.

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