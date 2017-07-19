Electrical fire breaks out at Black Angus restaurant in Pleasant Hill

By Published: Updated:
(Credit: Bruce Wu)

PLEASANT HILL (KRON)– Flames engulfed a Black Angus restaurant in Pleasant Hill early Wednesday morning.

The blaze broke out near 3195 North Main Street.

Bruce Wu managed to capture video and pictures of the flames.

Firefighters are investigating the cause of the fire.

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