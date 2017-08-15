NEW YORK (AP) – Trump says the ‘alt-left’ bears some responsibility for violence in Charlottesville, ‘nobody wants to say that.’
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