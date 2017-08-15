Trump says the ‘alt-left’ bears some responsibility for violence in Charlottesville

By Published:
Donald Trump
FILE - In this July 24, 2017 file photo, President Donald Trump speaks about healthcare in the Blue Room of the White House in Washington. People buying individual health care policies would face sharply higher premiums, and some may be left with no insurance options if President Donald Trump makes good on his threat to stop "Obamacare" payments to insurers, congressional experts said Tuesday, Aug. 15, 2017. (AP Photo/Alex Brandon, File)

NEW YORK (AP) – Trump says the ‘alt-left’ bears some responsibility for violence in Charlottesville, ‘nobody wants to say that.’

Stay with KRON4 News for updates

WHAT OTHERS ARE CLICKING ON:

>> MORE TOP STORIES

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

Gravatar
WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Cancel

Connecting to %s