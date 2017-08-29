Houston Mayor confirms death of police officer when he was trapped in flooded patrol car

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Water from Addicks Reservoir flows into neighborhoods as floodwaters from Tropical Storm Harvey rise Tuesday, Aug. 29, 2017, in Houston. (AP Photo/David J. Phillip)

HOUSTON (AP) – Houston Mayor Sylvester Turner confirms death of police officer Sunday when he was trapped in flooded patrol car.

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