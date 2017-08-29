Houston Mayor confirms death of police officer when he was trapped in flooded patrol car

HOUSTON (AP) – Houston Mayor Sylvester Turner confirms death of police officer Sunday when he was trapped in flooded patrol car.
Stay with KRON4 News for updates
WHAT OTHERS ARE CLICKING ON:
- HOW TO HELP VICTIMS OF HURRICANE HARVEY
- VALLEJO SCHOOL TEACHER ACCUSED OF DEALING HEROIN, METHADONE
- FAMILY OF 6 PRESUMED DEAD AFTER VAN SINKS IN HARVEY FLOODS
- UNIVERSITY FIRES PROFESSOR WHO BLAMED HARVEY ON GOP VOTE
- 300 GATORS COULD ESCAPE AS TEXAS FLOOD WATERS GROW
- ONLY ON 4: MAN SAYS HE SAVED WOMAN FROM BART ATTACK
- POLICE: MAN KIDNAPPED 7-YEAR-OLD GIRL, THREW HER OFF BRIDGE