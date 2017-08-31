BART delay due to equipment problems

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SAN FRANCISCO (KRON)– BART riders experienced delays Thursday morning due to equipment problems on the track.

The 20-minute delay impacted commuters traveling between Millbrae and San Bruno in the SFO, Millbrae, and East Bay directions

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