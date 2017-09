Record-breaking heat hitting the Bay Area

SAN FRANCISCO (KRON) — Cities all over the Bay Area are breaking records Friday as extremely hot weather sweeps the region.

Downtown San Francisco hit 101 degrees at 2 p.m., that’s a record high for Sept. 1 and ties the record for the entire month of September.

Gilroy broke its Sept. 1 record by 1 p.m. when temperatures hit 109 degrees. Until today, the hottest temperature for this day was 102 degrees in 1976. Gilroy’s all time record is 115 degrees recorded in 1972.

The National Weather Service released some maximum temperatures recorded as of 1 p.m. Friday:

Location Temp Time/Date Lat/Lon/Elev (ft.)

…California…

…Alameda County…

4 NW Castro Valley 109 F 1200 PM 09/01 37.76N/122.10W/459

Pleasanton 106 F 0103 PM 09/01 37.68N/121.89W/328

3 E Oakland 104 F 0104 PM 09/01 37.77N/122.16W/426

Pleasanton Middle School 103 F 1249 PM 09/01 37.65N/121.89W/335

Castro Valley 103 F 0103 PM 09/01 37.71N/122.07W/305

1 WNW Pleasanton 103 F 1255 PM 09/01 37.68N/121.91W/352

Livermore Fire Department 103 F 1230 PM 09/01 37.69N/121.92W/313

Las Positas College 103 F 1255 PM 09/01 37.71N/121.81W/518

Dublin – Murray Elementary 102 F 0101 PM 09/01 37.72N/121.93W/360

2 NE Pleasanton 102 F 1255 PM 09/01 37.69N/121.86W/360

Livermore Airport 102 F 1253 PM 09/01 37.69N/121.81W/393

3 NE Livermore 101 F 1250 PM 09/01 37.73N/121.73W/570

Ohlone College 101 F 1254 PM 09/01 37.53N/121.91W/441

1 SE Union City 101 F 1255 PM 09/01 37.58N/122.00W/54

3 E Oakland 101 F 0101 PM 09/01 37.77N/122.16W/426

Uc Berkeley Botanical Garden 101 F 1244 PM 09/01 37.88N/122.24W/935

4 WSW Piedmont 100 F 0103 PM 09/01 37.80N/122.30W/49

Union City 100 F 1255 PM 09/01 37.59N/122.00W/147

…Contra Costa County…

Walnut Creek – E 105 F 0100 PM 09/01 37.92N/122.04W/114

Danville 105 F 0101 PM 09/01 37.82N/121.97W/544

1 SSW Danville 105 F 0100 PM 09/01 37.79N/121.98W/459

2 E El Sobrante 105 F 1258 PM 09/01 37.98N/122.26W/284

1 NW Clayton 104 F 0101 PM 09/01 37.96N/121.95W/347

2 SSW Concord 104 F 0105 PM 09/01 37.94N/122.01W/68

1 SSW El Sobrante 104 F 0105 PM 09/01 37.96N/122.30W/187

Concord Airport 103 F 1253 PM 09/01 37.99N/122.06W/18

2 ESE West Pittsburg 103 F 0108 PM 09/01 38.02N/121.94W/82

El Sobrante 103 F 0109 PM 09/01 37.97N/122.30W/226

Pittsburg Marina 103 F 1251 PM 09/01 38.03N/121.88W/32

1 NE Walnut Creek 103 F 0108 PM 09/01 37.92N/122.03W/429

2 SSW Brentwood 103 F 1259 PM 09/01 37.90N/121.72W/180

Martinez 103 F 0101 PM 09/01 38.01N/122.12W/134

Lafayette Hills 103 F 1254 PM 09/01 37.92N/122.09W/203

Concord 103 F 0103 PM 09/01 37.96N/122.01W/143

1 SW Martinez 103 F 0102 PM 09/01 37.98N/122.14W/738

2 E Alamo 102 F 1209 PM 09/01 37.85N/121.95W/853

1 W Walnut Creek 102 F 1256 PM 09/01 37.90N/122.07W/557

Lafayette Community Park 102 F 1254 PM 09/01 37.86N/122.09W/505

Walnut Creek – Se 102 F 0105 PM 09/01 37.89N/122.04W/295

1 WSW Alamo 102 F 0102 PM 09/01 37.84N/122.03W/324

Rossmoor 102 F 1255 PM 09/01 37.87N/122.07W/23

…Marin County…

Dillon Beach 109 F 1155 AM 09/01 38.26N/122.96W/163

1 WNW Novato 108 F 1257 PM 09/01 38.10N/122.58W/32

3 SE Inverness 108 F 1213 PM 09/01 38.04N/122.80W/37

Ross 104 F 1255 PM 09/01 37.96N/122.56W/33

Barnaby Raws 104 F 1211 PM 09/01 38.03N/122.70W/810

1 ENE San Anselmo 104 F 1254 PM 09/01 37.99N/122.55W/475

2 ESE Inverness 103 F 1218 PM 09/01 38.07N/122.81W/99

Woodacre Raws 103 F 1251 PM 09/01 37.99N/122.64W/1400

Mill Valley 103 F 0103 PM 09/01 37.91N/122.55W/190

1 E Lucas Valley-marinwood 102 F 1254 PM 09/01 38.04N/122.54W/367

San Anselmo 101 F 1256 PM 09/01 37.98N/122.58W/98

Kentfield 101 F 1254 PM 09/01 37.95N/122.55W/226

Tiburon 101 F 1254 PM 09/01 37.89N/122.46W/534

3 WNW Novato 100 F 1255 PM 09/01 38.11N/122.61W/216

2 W Mill Valley 100 F 1253 PM 09/01 37.92N/122.59W/1824

…Napa County…

1 NW Deer Park 108 F 1200 PM 09/01 38.55N/122.49W/442

1 NW Calistoga 107 F 0104 PM 09/01 38.60N/122.60W/902

5 NE Napa 105 F 1256 PM 09/01 38.35N/122.22W/971

1 SSE American Canyon 101 F 1253 PM 09/01 38.16N/122.26W/29

Napa Justin-siena Hs 100 F 1222 PM 09/01 38.33N/122.32W/78

Atlas Peak 100 F 1229 PM 09/01 38.47N/122.26W/1934

Napa County Airport 100 F 1254 PM 09/01 38.21N/122.28W/14

4 SW Napa 99 F 1256 PM 09/01 38.25N/122.36W/101

Angwin 99 F 0101 PM 09/01 38.57N/122.44W/1768

Pacific Union College 98 F 1244 PM 09/01 38.57N/122.44W/1748

Angwin 97 F 1200 PM 09/01 38.57N/122.44W/1718

Atlas Peak Rd 96 F 1200 PM 09/01 38.43N/122.25W/1660

…San Benito County…

Pinnacles Raws 108 F 1237 PM 09/01 36.47N/121.15W/1321

2 ESE Hollister 107 F 1255 PM 09/01 36.84N/121.36W/1076

2 SSE Hollister 106 F 0100 PM 09/01 36.82N/121.38W/948

2 WSW McKenna Canyon 106 F 0104 PM 09/01 36.70N/121.22W/859

Marquez Raws 103 F 1150 AM 09/01 36.36N/120.77W/2570

Hollister Fire Station 98 F 1213 PM 09/01 36.84N/121.36W/403

Black Mountain 98 F 1207 PM 09/01 36.38N/120.86W/3733

7 ESE Gilroy 96 F 1125 AM 09/01 36.95N/121.46W/48

19 NW Coalinga 89 F 1257 PM 09/01 36.35N/120.60W/4233

…San Francisco County…

Golden Gate Park 102 F 1255 PM 09/01 37.77N/122.47W/270

2 W San Francisco 101 F 1253 PM 09/01 37.78N/122.47W/200

4 W San Francisco 99 F 1234 PM 09/01 37.78N/122.50W/224

2 SSW San Francisco 99 F 0101 PM 09/01 37.74N/122.43W/337

San Francisco Downtown 98 F 1243 PM 09/01 37.77N/122.43W/149

1 SW San Francisco 98 F 0102 PM 09/01 37.76N/122.44W/347

1 SW San Francisco 98 F 0100 PM 09/01 37.76N/122.43W/188

1 ESE San Francisco 95 F 1255 PM 09/01 37.76N/122.39W/104

San Francisco Zoo 93 F 1035 AM 09/01 37.73N/122.50W/41

Embarcadero 89 F 1245 PM 09/01 37.80N/122.40W/63

4 W San Francisco 84 F 1252 PM 09/01 37.77N/122.51W/32

3 N Broadmoor 83 F 0129 AM 09/01 37.74N/122.47W/364

Pier One 81 F 1230 PM 09/01 37.80N/122.39W/0

…San Mateo County…

Belmont 106 F 0101 PM 09/01 37.52N/122.31W/357

West Menlo Park 105 F 1249 PM 09/01 37.43N/122.19W/137

Pulgas Raws 104 F 1218 PM 09/01 37.47N/122.30W/644

1 ESE Atherton 104 F 1251 PM 09/01 37.45N/122.18W/75

South San Mateo 104 F 0101 PM 09/01 37.53N/122.30W/36

La Honda Raws 104 F 0107 PM 09/01 37.31N/122.26W/804

1 WSW San Mateo 103 F 0101 PM 09/01 37.55N/122.33W/121

West Menlo Park – Sw 103 F 0100 PM 09/01 37.43N/122.20W/118

1 E Emerald Lake Hills 103 F 1258 PM 09/01 37.46N/122.25W/127

San Mateo – Park Elementary 103 F 1254 PM 09/01 37.57N/122.34W/72

Belmont 103 F 1255 PM 09/01 37.51N/122.29W/207

1 SE Woodside 103 F 1255 PM 09/01 37.41N/122.24W/426

Atherton 103 F 1257 PM 09/01 37.45N/122.19W/49

…Santa Clara County…

1 ENE San Martin 108 F 1254 PM 09/01 37.09N/121.57W/1213

2 SSE Lexington Hills 107 F 0100 PM 09/01 37.13N/121.95W/1597

Stanford 107 F 0107 PM 09/01 37.42N/122.16W/82

5 SSE San Jose 106 F 0103 PM 09/01 37.23N/121.81W/183

3 ENE Gilroy 105 F 0103 PM 09/01 37.03N/121.53W/223

Gilroy – Eagle Ridge 105 F 1250 PM 09/01 37.00N/121.60W/386

West Side Los Altos Hills 105 F 0100 PM 09/01 37.37N/122.17W/850

1 SSW Campbell 105 F 1255 PM 09/01 37.27N/121.96W/246

2 E Los Altos 104 F 0101 PM 09/01 37.36N/122.06W/180

1 WSW Campbell 104 F 0108 PM 09/01 37.27N/121.97W/246

2 NE Cupertino 104 F 0101 PM 09/01 37.34N/122.03W/206

1 SW East Foothills 104 F 0108 PM 09/01 37.37N/121.84W/524

2 SSW Morgan Hill 104 F 0107 PM 09/01 37.10N/121.65W/351

…Sonoma County…

4 NNW Healdsburg 110 F 1215 PM 09/01 38.69N/122.88W/354

Lake Sonoma Recreation Area 108 F 1230 PM 09/01 38.72N/123.00W/0

4 ENE Larkfield-wikiup 107 F 1254 PM 09/01 38.53N/122.68W/759

Simi 107 F 0108 PM 09/01 38.64N/122.88W/321

2 NW Glen Ellen 106 F 1253 PM 09/01 38.38N/122.56W/452

7 WNW Monte Rio 106 F 1250 PM 09/01 38.53N/123.13W/1968

4 E Healdsburg 106 F 0100 PM 09/01 38.61N/122.77W/166

1 ESE Cloverdale 105 F 1255 PM 09/01 38.79N/122.99W/347

Sebastopol – Elphick Rd 105 F 1259 PM 09/01 38.38N/122.82W/229

1 SW Graton 104 F 0100 PM 09/01 38.42N/122.89W/423

1 W Roseland 104 F 0101 PM 09/01 38.42N/122.75W/131

5 NE Larkfield-wikiup 104 F 1259 PM 09/01 38.57N/122.69W/1246

Sebastopol 103 F 0101 PM 09/01 38.40N/122.83W/124

