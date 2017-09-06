QuadCopter4: Highway 101 grass fire near Novato

NOVATO (KRON) — QuadCopter4 caught video of what was left of a grass fire on Wednesday afternoon.
This is Highway 101 near Novato.
Firefighters made quick work of the flames.
One lane had to be shut down while crews mopped up what was left.
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