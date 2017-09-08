MIAMI (AP) – Irma has strengthened back into a Category 5 hurricane, and the warning zone has expanded for Florida.
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