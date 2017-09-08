Irma has strengthened back into a Category 5 hurricane; warning zone expanded for Florida

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In this geocolor image GOES-16 satellite image taken Friday, Sept. 8, 2017, at 11:45 UTC, sunlight, from the right, illuminates Hurricane Irma as the storm approaches Cuba and Florida. Cuba evacuated tourists from beachside resorts and Floridians emptied stores of plywood and bottled water after Hurricane Irma left at least 20 people dead and thousands homeless on a devastated string of Caribbean islands and spun toward Florida for what could be a catastrophic blow this weekend. (NOAA via AP)

 

MIAMI (AP) – Irma has strengthened back into a Category 5 hurricane, and the warning zone has expanded for Florida.

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