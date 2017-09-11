Giants-Dodgers game delayed due to lightning

SAN FRANCISCO (KRON) — The Giants-Dodgers game at AT&T Park will resume at 10:50 p.m.
The game is one out in the top of the first inning.
It was delayed due to the thunderstorms sweeping the Bay Area.
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