Giants-Dodgers game delayed due to lightning

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SAN FRANCISCO (KRON) — The Giants-Dodgers game at AT&T Park will resume at 10:50 p.m.

The game is one out in the top of the first inning.

It was delayed due to the thunderstorms sweeping the Bay Area.

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