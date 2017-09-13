Round of hail rolls through Santa Rosa

By Published:


SANTA ROSA (KRON)– The city of Santa Rosa was hit with some hail Wednesday morning.

The San Rosa Police Department tweeted out video of the hail and warned drivers to use extra caution when driving in wet conditions.

WHAT OTHERS ARE CLICKING ON:

>> MORE TOP STORIES 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

Gravatar
WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Cancel

Connecting to %s