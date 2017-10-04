Attorney for Vegas shooter’s girlfriend says she knew nothing

LOS ANGELES (AP) – Attorney for Las Vegas shooter’s girlfriend says she knew nothing about any plans for a massacre.
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