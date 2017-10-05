BERKELEY (KRON) — Students at U.C. Berkeley gathered Thursday night for a candlelight vigil to remember those who were killed in the Las Vegas massacre.
KRON4’s Jeff Bush was there.
Watch the above video to see Jeff’s full report.
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