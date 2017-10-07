STREAMING: Blue Angels Live 2017

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(KRON) This is KRON4’s coverage of the Blue Angels and the Fleetweek air show.

KRON4.com has a complete schedule of events for the air show and ship tours.

 

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