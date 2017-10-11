Residents near Hwy 12 in Sonoma County prepare to evacuate

By Published:


SONOMA COUNTY (KRON)–City officials in Sonoma County are urging residents along Highway 12 between Agua Caliente Road and Madrone to prepare to evacuate.

Residents are urged to pack bags just in case an evacuation is necessary.

NORTH BAY FIRE COVERAGE: 

>>MORE STORIES 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

Gravatar
WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Cancel

Connecting to %s