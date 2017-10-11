Residents near Hwy 12 in Sonoma County prepare to evacuate

SONOMA COUNTY (KRON)–City officials in Sonoma County are urging residents along Highway 12 between Agua Caliente Road and Madrone to prepare to evacuate.
Residents are urged to pack bags just in case an evacuation is necessary.
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