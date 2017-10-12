North Bay Firestorm: John Swett Unified schools closed Thursday due to bad air quality

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SAN FRANCISCO (KRON)– All schools in the John Swett Unified School District are closed Thursday due to the poor air quality from the North Bay firestorm, school officials said.

School closures:
Carquinez Middle
John Swett High
Rodeo Hills Elementary
Willow High
NORTH BAY FIRE COVERAGE: 

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