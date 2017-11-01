Dine and Dish: Yumi baby food

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SAN FRANCISCO (KRON) — The latest trend in dining out is dining in.

Meal delivery services that bring home cooking to your doorstep are popping up all over.

On Wednesday night, KRON4’s Vicki Liviakis shows us a brand new one–custom-made for the tiny tots of your household.

Watch the above video to see Vicki’s full report.

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