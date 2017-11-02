People Behaving Badly: Sloat Boulevard speeders

SAN FRANCISCO (KRON) — Sloat Boulevard in San Francisco is known for speeders.
So, KRON4 went out to see just how fast drivers are actually going.
Stanley Roberts explains.
Watch the above video to see Stanley’s full report.
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