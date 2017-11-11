BART recovering from delays after police activity at North Berkeley station

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SAN FRANCISCO (KRON)–BART service at the North Berkeley station is delayed due to police activity.

The 10-minute delay is in the Warm Springs and Richmond directions.

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