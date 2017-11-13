People Behaving Badly: Ignoring signs around Transbay Terminal

SAN FRANCISCO (KRON) — Traffic signs are important.
They keep order on the roadways.
But when they’re ignored, that’s where you find Stanley Roberts.
Watch the above video to see Stanley’s full report.
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