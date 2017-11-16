Heavy rainfall pounds San Jose

SAN JOSE (KRON)– California Highway Patrol is out in full force along Highway 101 in San Jose as rain pounded the roadways Thursday morning.
KRON4’s Will Tran monitored conditions in San Jose where he noticed puddling on the roadway.
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