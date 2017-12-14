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SAN FRANCISCO (KRON) — Traffic is already a mess in the Bay Area, but close off a bridge and things can only get worse.
And that’s where you find people behaving badly.
Stanley Roberts explains.
Watch the above video to see Stanley’s full report.
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