‘Lead by example’: Florida man surrenders rifle, goes viral

TAMARAC, Fla. (WKRG) – After a high school mass shooting that killed 17 people in Florida, one man says he will be the change he wants to see in this world.
- POLICE: FLORIDA GUNMAN CONFESSED TO HIGH SCHOOL SHOOTING
- SOURCES: SUSPECT ACCUSED IN DEADLY STABBING HAD DISTURBING PAST
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- ‘ROUND 2 OF FLORIDA’ SNAPCHAT THREAT LEADS TO ARREST
- TEEN BRUTALLY STABBED, LEFT FOR DEAD NEAR LIVERMORE IDENTIFIED
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