‘Lead by example’: Florida man surrenders rifle, goes viral

WKRG Published:

TAMARAC, Fla. (WKRG) – After a high school mass shooting that killed 17 people in Florida, one man says he will be the change he wants to see in this world.

WHAT OTHERS ARE CLICKING ON: 

>>MORE STORIES

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

Gravatar
WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Cancel

Connecting to %s